Caso Corazzin, «Hanno ucciso Rossella, ora devono essere processati»

di Olivia Bonetti

PIEVE DI CADORE - «Omicidio aggravato dalla ipotesi delle premeditazione e dell'aver adoperato sevizie e agito con crudeltà». È questa l'imputazione coatta che la difesa di Giuseppina Trevisan, 84enne di Tai di Cadore, chiede per il processo ai 7 indagati per la morte di Rossella Corazzin . La 17enne di San Vito al Tagliamento (Pordenone) scomparve il 21 agosto 1975 a Tai, dove si trovava in vacanza proprio nella casa di zia Peppina. Uscì per fare delle fotografie e non fece più ritorno. Nel 2015 Angelo Izzo , il mostro del Circeo che sta scontando l'ergastolo in carcere a Velletri, raccontò la sua verità su Rossella all'allora procuratore di Belluno, Francesco Saverio Pavone. La