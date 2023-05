Omicidio a Fener: uomo ucciso da coltellata in pieno petto

La rissa finisce con un omicidio. È il bilancio della tragica nottata al locale Kangur bar alla stazione di Fener, in comune di Alano di Piave. L'allarme attorno alla mezzanotte tra sabato e domenica quando è stato anche chiamato il 118. Sul posto l'elicottero da Treviso e i soccorsi immediati, ma per la persona ferita non c'era più nulla da fare. La scena del crimine è stata subito sigillata e sul posto sono accorsi i carabinieri, coordinati dai comandanti delle stazioni di Quero Vas e di Feltre. Sul posto il magistrato di turno, Alberto Primavera, e il medico legale, Antonello Cirnelli di Portogruaro. Sembra che l'uomo, di cui non è stata diffusa per ora l'identità (si sa solo che è un italiano di mezza età), sia stato colpito con una coltellata in pieno petto. L'arma del delitto al momento non è stata ritrovata.

Ultimo aggiornamento: 05:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA