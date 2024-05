SETTEVILLE - Alla Corte d’Assise che si è riunita ieri per il caso relativo all’omicidio di Antonio Costa, cinquantatreenne residente ad Alano di Piave, originario di Treviso, il collegio difensivo che rappresenta uno degli imputati, Pedro Livert Sanchez Dominguez, ha subito posto alla giuria una richiesta molto specifica: quella di mostrare a ogni singolo testimone un estratto della registrazione video effettuata da una videocamera di sorveglianza. L’impianto, che è piuttosto datato, si trova esattamente di fronte al Kangur bar, poi sequestrato, sul viale della stazione dove un tempo - come ricordano dei residenti - giaceva un grande cedro. L’inquadratura è rivolta all’ingresso del locale e quindi dovrebbe aver ripreso almeno parzialmente il litigio e l’atto delittuoso. Ma gli avvocati Paolo Serrangeli e Marcello Stellin hanno richiesto in particolare che ogni testimone si riconosca all’interno dei fotogrammi.

E sulla lista della difesa, le voci sono tante: oltre una quarantina, quasi tutti dominicani, a parte un paio di cittadini di origine italiane che in quel momento (ma anche spesso in altre occasioni) frequentavano il Kangur. Come Costa, che si spostava dal centro di Alano fino a Fener con un monopattino elettrico, mezzo che quella sera aveva parcheggiato proprio vicino all’ingresso dell’attività. «Chiederemmo sin d’ora che a ciascun dichiarante in grado di fornire circostanze utili venga mostrato il filmato che è attualmente agli atti in modo che ciascuno sia in grado di riconoscere se stesso e il maggior numero di avventori possibili» sono state le parole dell’avvocato Marcello Stellin. La richiesta fa presupporre che quanto contenuto nella registrazione sia particolarmente importante come prova per ambe le parti, ma che al contempo possa contenere qualche aspetto controverso, capace di compromettere le certezze dell’accusa. La risoluzione delle immagini o i fotogrammi per secondo, per esempio, potrebbero non essere sufficienti per permettere l’identificazione di tutti i volti, individuare l’arma del delitto o descrivere un’azione completa.

Alcune fonti, con una conferma che potrebbe arrivare dopo la visualizzazione del video, indicano che tra le 23.27 e le 23.35 circa, avrebbe avuto luogo, proprio in quel bar a fianco alla stazione, una sorta di malfunzionamento elettrico. Un blackout, potremmo dire, che potrebbe aver avuto delle conseguenze sull’apparecchio, ma anche sulla continuità della registrazione. «Questa richiesta di mostrare un filmato è diretta a tutti i testimoni o solo ai soggetti all’interno?» ha chiesto ieri lapresidente di giuria Antonella Coniglio. «Potenzialmente è riferita a tutti i teste: da quello che vediamo la telecamera punta all’ingresso del locale e all’ingresso c’è un andirivieni di persone. Molte delle quali nel corso delle indagini non è stato possibile identificare. Anche non sarà semplice stabilire chi è rimasto all’interno del locale e chi invece fuori. Ritengo ragionevolmente che tutti gli avventori siano stati al di fuori del locale a ridosso dei fatti almeno una volta». E poi si è aggiunto Serrangeli: «Quel video è la prova fondamentale di questo processo» ha detto, spiegando in poche parole che per questo motivo occorre fare uno sforzo nell’interpretarlo correttamente. Il pm Alberto Primavera interviene contestando la proposta: «Penso di poter prevedere l’inutilità di quest’attività, che avrete modo di constatare dopo aver mostrato il video ai primi testimoni. Non voglio anticipare nulla, ma vi invito a una riflessione: le persone possono anche riconoscersi nelle immagini, ma la parte che a noi interessa è ben circoscritta e, al di fuori di chi era lì fuori, le persone all’interno potrebbero soltanto interpretare. Cosa che dovremmo già fare noi stessi in quest’aula».