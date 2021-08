Giovane escursionista francesce scomparso da sabato sul parco delle Tre Cime di Lavaredo

BELLUNO - Il Soccorso alpino dell'Alta Pusteria sta cercando un giovane escursionista francese, scomparso da sabato 8 agosto. Olivier Coutureau, 29 anni, si trovava nella zona del Parco naturale delle Tre Cime di Lavaredo, al confine tra Alto Adige e Veneto, e aveva lasciato detto di voler fare un giro partendo dal rifugio Auronzo, che si trova nei pressi della forcella Longères, per poi spostarsi in l'Alto Adige, verso le Tre Cime e poi verso il lago di Braies. A lanciare l'allarme un parente di Coutureau, che si è preoccupato dopo aver perso i contatti con il 29enne. Un appello, con la foto del giovane, è stato lanciato sui canali social del Soccorso alpino dell'Alta Pusteria con l'invito a contattare il 112 o il 118 nel caso in cui si avessero informazioni utili al ritrovamento dell'escursionista.