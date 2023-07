FELTRE - «In carcere è cambiato: voglio dargli un’altra possibilità». Ha perdonato il marito la donna che sarebbe stata costretta per anni a vivere una vita d’inferno in una casa di Feltre. Secondo le accuse darebbe stata picchiata e violentata, perché lei e la figlia non indossavano il velo. Lui, R.N., 35enne di origine marocchina residente a Feltre, ora domiciliato nel Trevigiano dal fratello, è in carcere con le accuse di maltrattamenti della moglie alla presenza dei figli minorenni, minacce, le diceva che l’avrebbe sfregiata al volto, lesioni e violenza sessuale aggravata. Nell’ultima udienza il pm aveva chiesto per l’uomo, difeso dall’avvocato Paolo Zaglio, la condanna a 6 anni di reclusione. Ieri doveva essere il giorno della sentenza. Ma è arrivato il colpo di scena: la donna, che era costituita parte civile, tramite l’avvocato Antonio Prade, ha deciso di uscire dal processo. In udienza era presente l’avvocato Massimo Montino: la costituzione di parte civile è stata revocata e la donna è stata sentita dal gup, Enrica Marson.

L’INFERNO

Non si sa cosa abbia raccontato, nell’udienza di ieri, ma quanto era emerso nel suo primo racconto fatto ai carabinieri era da brividi. Era la fine del marzo scorso quando quello che accadeva in quella casa venne alla luce, grazie alla querela della donna che finì all’ospedale dopo l’ennesimo pestaggio. Emerse così quanto sarebbe accaduto in quella casa negli ultimi due anni. La moglie lavorava come cameriera: era l’unica a portare soldi a casa. Il marito trascorreva le giornate senza far nulla assumendo droghe e alcol e quando lei ritornava erano botte. Secondo quanto ricostruito dalla procura le aggressioni nascevano perché, secondo il marito, la moglie non era rispettosa dei precetti islamici: né lei né la figlioletta infatti indossano abiti tradizionali arabi e nemmeno il velo. E questo non andava giù a quel marito-padrone. L’avrebbe aggredita fisicamente tirandole i capelli, picchiandola, colpendola con la cinghia. Quella donna il giorno dopo cercava di coprire come poteva i segni che lui le lasciava sul corpo: lividi inequivocabili che avrebbe fatto insospettire chiunque. L’uomo era gelosissimo e le vietava quindi di uscire con le amiche e con la sorella: in una occasione le avrebbe addirittura rovesciato addosso una pentola piena di olio bollente per fermarla, causandole pesanti ustioni.

GLI ABUSI

E quando lei non acconsentiva ai rapporti sessuali lui non si fermava: nell’agosto del 2022 l’avrebbe presa con forza e buttata a terra costringendola a subire quella violenza. L’avrebbe presa per i capelli gettata a terra e dopo averle strappato i vestiti avrebbe abusato della moglie. Poi l’episodio in cui lui, dopo aver afferrato una lama, le avrebbe detto: «Ti sfregio». Tutto perché lei si sarebbe rifiutata di consegnarle il telefonino dove nella rubrica c’era un contatto “comandante carabinieri”. Ora il ripensamento della donna e le sue parole al giudice. La sentenza si conoscerà il 26 luglio.