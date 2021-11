Olimpiadi Milano-Cortina, Zaia: «Sul tavolo 300 milioni per la variante di Cortina». Carosello con Arabba e Civetta. I soldi per Longarone

CORTINA - Per le Olimpiadi di Milano-Cortina «abbiamo varato la lista degli investimenti, la lista della spesa, e possiamo garantire a Cortina che ci sono 300 milioni sul tavolo, confermati, in progetto definitivo, per la Variante». Lo ha annunciato a Porta a Porta il presidente del Veneto Luca Zaia. «Non so - ha precisato - se si arriverà alla variante inaugurata per le Olimpiadi. Altri 280 milioni sono per la variante di Longarone, e poi ci sono i collegamenti che vogliamo fare di Cortina con Arabba, con il Monte Civetta, quindi si crea un carosello», ha concluso.