Olimpiadi Milano-Cortina, firmato il decreto che sblocca 1 miliardo di opere

ROMA - La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto che finanzia con un miliardo di euro le opere infrastrutturali per le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026. Ne dà notizia il Mit. Si tratta di opere stradali e ferroviarie finanziate nella Legge di Bilancio 2020 che consentiranno di migliorare l'accessibilità, i collegamenti e la dotazione infrastrutturale dei territori della Regione Lombardia, della Regione Veneto, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano interessate dall'evento sportivo. «Con il Decreto Olimpiadi faremo compiere un salto di qualità infrastrutturale - spiega la Ministra De Micheli - a una delle aree più sviluppate del Paese con una ricaduta importante per la qualità della vita delle persone e anche un miglioramento competitivo per le imprese».

Ultimo aggiornamento: 17:10

