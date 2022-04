BELLUNO - Stefania Constantini torna sul ghiaccio sabato mattina in una competizione internazionale di doppio misto di curling, ai Mondiali di Ginevra, in Svizzera. L’atleta ampezzana, in forza al gruppo sportivo Fiamme oro, torna a giocare da campionessa olimpica in carica, con la medaglia d’oro vinta a Pechino, due mesi fa. Con lei però non ci sarà Amos Mosaner, il compagno di quell’impresa; un risentimento muscolare l’ha costretto a lasciare il posto a Sebastiano Arman, un altro atleta di Cembra, in Trentino, anche lui nella nazionale maschile che ha vinto il bronzo ai recenti Mondiali maschili di Las Vegas, la prima medaglia iridata dell’Italia. La coppia italiana non ha mai giocato assieme, hanno avuto solo un paio di giorni per curare preparazione e affiatamento. Alle 10 l’Italia debutta contro il Giappone. L’obiettivo minimo è superare il girone di qualificazione ed entrare nei playoff. «Siamo i campioni olimpici, tutti giocheranno forte contro di noi e dovremo stare sempre molto concentrati. Non faccio pronostici, andremo avanti passo dopo passo, come abbiamo fatto alle Olimpiadi», commentava Stefania Constantini i giorni scorsi. Per passare il turno l’Italia deve qualificarsi fra le prime 3 del round robin, nel gruppo A, che comprende la Svizzera, favorita d’obbligo, con Sven Michael e Alina Paetz, che ha appena vinto il suo quinto oro, nel Mondiale femminile. Temibili pure Svezia e Corea, nel girone B occhi puntati su Canada e Scozia.



ONDA LUNGA

A Cortina si guarda con favore l’arrivo di Almaviva, un nuovo sponsor del club Dolomiti, in cui Stefania è cresciuta, oggi il principale vivaio del curling giovanile in Italia. È uno dei segnali della crescente attenzione per questo sport, dopo i successi olimpici e mondiali e nell’approssimarsi delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, che si giocheranno proprio a Cortina. «Sostenere il principale club italiano di questa disciplina - afferma il presidente di Almaviva, Alberto Tripi - è oggi un nostro impegno. L’Italia ha potenzialità uniche e sa esprimere grandi talenti». Per Alessandro Zisa, presidente del Curling Club Dolomiti, «è importante poter contare sul nuovo sponsor anche per Stefania Constantini».



JUNIORES ALLA SFIDA DECISIVA

Intanto la nazionale Juniores di doppio misto si è sbarazzata senza sforzo dei volonterosi ma inesperti tedeschi, al torneo internazionale Nordic junior curling tour, una sorta di mondiale giovanile che si sta svolgendo a Stoccolma, in Svezia. Contro la Germania i due ampezzani Francesco de Zanna e Giulia Zardini Lacedelli hanno conquistato la quarta vittoria, per 9-0, vincendo tutte le mani, soltanto 6, poiché gli avversari hanno rinunciato alle ultime 2. La partita si è messa per il verso giusto già nella prima mano, con 3 punti italiani, poi i due ragazzi di Cortina hanno continuato a conquistare punti, malgrado il vantaggio tedesco dell’ultimo tiro. A questo punto l’Italia è seconda, dietro al Canada, l’unica nazionale che è riuscita a battere Francesco e Giulia, con un combattuto 8-7. Seconda, a pari merito, c’è la Scozia, avversaria di sabato mattina, nella partita decisiva per conquistare l’accesso alla semifinale di questo primo torneo Njct aperto a 16 squadre di 8 nazioni. È un progetto che punta a sollecitare la Federazione internazionale curling, affinché avvii ufficialmente i Mondiali giovanili.