Olimpiadi, Milano sfida Cortina: «Siamo già pronti»

di Marco Dibona

CORTINA - Giuseppe Sala, da primo cittadino di Milano, fa il tifo per la candidatura del capoluogo lombardo ai Giochi olimpici invernali 2026. Da Cortina il sindaco Gianpietro Ghedina non è a meno e sportivamente accetta la sfida che si deciderà il 10 luglio. «Sono seriamente interessato a portare le Olimpiadi invernali 2026 a Milano. C'è anche la proposta di Torino, c'è anche quella di Zaia, ma io voglio esserci in questa corsa, che ovviamente deve essere fatta nell'interesse del Paese», ha detto Sala nella trasmissione televisiva Kilimangiaro - Ogni cosa é illuminata di Camilla Raznovich. Il sindaco ampezzano Ghedina replica con altrettanta decisione: «Ovviamente anche noi corriamo per vincere, supportati dal governatore Luca Zaia che è molto determinato nel portare avanti