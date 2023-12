Olimpiadi 2026, torna in gioco il bob a Cortina. Salvini: «Faremo una proposta, si è perso troppo tempo»

ROMA - Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini difende la pista da bob a Cortina e ha assicurato, durante la cabina di regia sulle Olimpiadi in corso oggi 5 dicembre 2023, che il Mit si farà carico di elaborare una proposta che «non costerà un centesimo in più agli italiani».

Zaia: «Il Cio ha premiato il nostro dossier»

«Io so che noi siam partiti con un dossier che il Cio ha premiato per essere il dossier del bob di Cortina, che è il bob più vecchio del mondo, del 1928, e il suo progetto prevede un bob che sarebbe l'unico a norma a essere paralimpico, pronto per le paralimpiadi, oggi non ce ne sono. Sarebbe un'innovazione a livello internazionale». Lo ha sottolineato il presidente del veneto, Luca Zaia, prima della cabina di regia governativa sulle Olimpiadi Milano- Cortina. «Il Cio dice - ha notato Zaia - che la pista deve essere esistente. Il quesito è: e se è esistente una settimana prima delle Olimpiadi? Il Cio è sovrano nelle sue definizioni perché comunque governa tutto quello che è il tema delle Olimpiadi. Qualcuno dice che ci son pochi praticanti; chiudiamo Monza, allora: quanti praticanti sono quelli della Formula Uno? C'è persino la nazionale giamaicana di bob; ecco, noi li vogliamo vedere a Cortina», ha concluso.