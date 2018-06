Olimpiadi 2026: si studia il dossier per la candidatura

di Marco Dibona

CORTINA - La candidatura di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti ai Giochi olimpici invernali 2026 deve essere sostenuta con un dossier da inoltrare al Comitato olimpico internazionale. Per rendere concreta la stesura del documento, il governatore del Veneto Luca Zaia invia a Cortina Maurizio Gasparin, direttore dell'area programmazione e sviluppo strategico della Regione, che ha nelle competenze anche i grandi eventi. Gasparin sarà nel municipio di Cortina giovedì 7 giugno.«Si tratta di una riunione operativa precisa il sindaco Gianpietro Ghedina con questi tecnici regionali e con la società che è stata incaricata di predisporre il dossier, che dovrà essere pronto entro la metà del mese di luglio. Quel documento dovrà contenere risposte puntuali alle domande predisposte dal Cio, per la stesura del dossier. Fra tutti gli altri aspetti dovrà individuare gli spazi e gli impianti per quel grande evento».Il consiglio comunale di Cortina d'Ampezzo ha votato all'unanimità, lo scorso 29 marzo, l'invio della manifestazione di interesse al Comitato olimpico nazionale per candidare la località ai XXV Giochi olimpici invernali e ai XIV Giochi paralimpici del 2026. In accordo con il governatore Zaia si è deciso che Cortina sia portabandiera di una