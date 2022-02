BELLUNO - Confindustria Belluno Dolomiti stringe l'accordo con la sorella di Venezia: in vista delle Olimpiadi pacchetti turistici e nuovi posti letto. L'ha detto e ripetuto più volte ieri mattina nella conferenza stampa online organizzata per la firma del protocollo, la presidente degli industriali bellunesi Lorraine Berton, che quando la politica non si rimbocca le maniche spetta ai privati e alle associazioni di categoria esserci. Da qui un accordo stretto con Confindustria Venezia per valorizzare l'asse tra i due territori Unesco in vista del grande appuntamento olimpico. Un problema su tutti, avvertito da sempre ma che oggi assume il carattere di emergenza, è quello degli alloggi. Berton ieri ha rivelato di aver avuto nei giorni scorsi un incontro con il sindaco di Belluno Jacopo Massaro proprio su questo tema, definendolo centrale per il territorio e il suo spopolamento. Davanti all'arrivo di migliaia di persone per l'appuntamento sportivo, non sapere dove poter farle alloggiare non è proprio una questione di lana caprina. Senza i posti letto il territorio rischia di perdere il treno e condannarsi definitivamente allo spopolamento.



IL NODO

«La nostra è una delle province più manifatturiere, ci sono tante industrie ma ci mancano gli alloggi, che ci sono ma ora sono vuoti, con le imposte chiuse - così Berton ha commentato il progressivo calo demografico del territorio, che perde circa 1.500 abitanti all'anno -. La politica deve coinvolgere i proprietari delle case e fare in modo che ristrutturare sia una pratica conveniente. Fino al Comelico ci sono centinaia di case vecchie e disabitate. Non possiamo più aspettare, perché le aziende hanno bisogno di alloggi, infrastrutture, fibra e se non si invertirà il trend finiranno per allontanarsi. Dobbiamo rimettere le case sul mercato per accogliere sul nostro territorio più produzioni. Non possiamo più aspettare, questo è un grande problema e la politica se ne deve fare carico».



IL MONITO ALLA POLITICA

Quindi una nota sull'autonomia, quasi una provocazione rivolta alla politica. «Noto disinteresse rispetto ad una provincia che non fa gola per voti ha proseguito -, ma se l'autonomia non arriva però prima o poi te la prendi». Allo stesso modo delle terre alte, anche la città lagunare soffre per lo spopolamento ma la ricetta, in quel caso, è diversa come ha fatto accenno ieri il presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese. E poi l'altro grande tema, il grande tema, destinato a tenere banco e a preoccupare per i prossimi 4 anni: le infrastrutture. La nomina del commissario non è sufficiente a placare l'ansia per la corsa contro il tempo. L'accordo tra le due associazioni di categoria allora vuole essere anche un modo per tenere testa insieme ai tavoli che contano, per avanzare proposte e idee alla politica dal mondo delle imprese. «Vogliamo essere un interlocutore dal punto di vista della pianificazione ha spiegato Marinese -, del suggerimento e dell'operatività. Non stiamo solo connettendo due realtà simile tra loro e con la stessa vocazione, ma vogliamo renderle solide per il futuro. Belluno deve diventare un corridoio per l'Europa, deve essere fondamentale per le relazioni commerciali e industriali con gli altri Paesi. Siamo una vetrina virtuosa e dobbiamo giocare d'attacco».



LA VIA PER LE OLIMPIADI

Strade comode e collegamenti veloci aiuteranno allora a far percepire Venezia e Cortina come due territori vicini, da raggiungere in due ore e da visitare nello stesso viaggio. Da qui l'idea, anche, di sviluppare pacchetti turistici premianti per chi soggiorna in entrambe le località. A concretizzare tante delle idee che nasceranno all'interno del gruppo di lavoro saranno poi le sezioni Industrie del turismo delle due associazioni di categoria, presiedute a Belluno da Federico Mattioli e a Venezia da Salvatore Pisani. «Insieme saremo sempre più forti e potremo guardare con fiducia alle Olimpiadi 2026 le parole di Berton -, che dovranno essere non un fine ma un mezzo per creare le condizioni per rimanere e rinascere, per creare occasioni di sviluppo e benefici a lungo termine, la sostenibilità è anche questo. Questi due territori possono fare molto insieme, abbiamo qualcosa che nessun altro ha, adesso dobbiamo solo essere in grado di sviluppare e di dare alle nostre genti un motivo per restare in montagna e a Venezia, riprendiamoci i nostri territori, oggi ci sono i soldi e i fondi, basta avere le menti».