Milano-Cortina, Alverà esce dal vertice Cio: «Ci saranno delle sorprese»

LOSANNA - «Abbiamo lavorato molto, dalle 9 del mattino alle 18, per la candidatura Milano-Cortina. Ci saranno delle sorprese». Lo ha detto all'Ansa il vicesindaco di Cortina d'Ampezzo, Luigi Alverà, al termine dall'incontro con il Cio a Losanna sulla candidatura Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026, dopo lo stop deciso da Torino. Alverà non vuole aggiungere altro, limitandosi a dire che all'incontro il presidente del Cio, Thomas Bach, «è passato per un saluto». Su come ridistribuire dal punto organizzativo le discipline che sarebbero spettate a Torino, Alverà, senza entrare nel dettaglio, ha ribadito: «ci saranno delle sorprese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA