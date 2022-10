BELLUNO - Le giornate di apertura al pubblico di Thélios, società eyewear del gruppo Lvmh, in calendario per oggi e domani nello stabilimento di Longarone, arrivano in un momento particolarmente felice per l'azienda con sede nella zona industriale del comune. Gli occhiali realizzati qui infatti, stanno continuando a conquistare sempre maggiori fette di mercato. Una crescita certificata ieri ufficialmente anche da Alessandro Zanardo, dallo scorso gennaio amministratore delegato di Thélios, che incontrando la stampa proprio in occasione delle "journées particulières" di apertura del sito in programma nel fine settimana, ha confermato: «Quest'anno continuiamo a crescere a doppia cifra a una velocità doppia della media del mercato la quale è compresa tra il 10% ed il 15%». Durante l'iniziativa denominata Journées particulières, Thélios apre al pubblico la propria manifattura; un'esperienza che il gruppo di cui anche Thélios fa parte propone per la quinta volta e che a Longarone in questo fine settimana si ripeterà per la seconda volta. Nella giornata di oggi e domani, dunque, le porte di Thélios si spalancheranno a tutti i visitatori. Una proposta che permetterà altresì di scoprire il processo di creazione e le lavorazioni di altissima qualità. Durante la visita i partecipanti potranno infatti seguire passo passo il processo di realizzazione delle collezioni di occhiali più raffinate al mondo, confrontandosi anche con gli artigiani altamente qualificati che le realizzano.

L'ASSETTO

E comprendere, forse, anche le ragioni del successo dell'azienda certificato, come già detto, da numeri in costante ascesa. Thélios è dunque ormai una realtà che ha ormai spazio e nome consolidati nel mondo dell'occhialeria: nata nel 2017 come joint venture tra Marcolin (49%) e Lvmh (51%), è passata integralmente al gruppo francese lo scorso anno. Crescono i mercati, crescono i profitti che ieri Zanardo ha quantificato dicendo che nel 2021 il dato si è di fatto moltiplicato per cinque dopo l'ingresso nel portafoglio marchi di Dior (prima affidato a Sàfilo) e Fendi. Lo spettro dei marchi si è ulteriormente allargato in questo 2022 in cui è stato registrato l'arrivo di Givenchy. E tutte insieme sono etichette che, con le altre della scuderia (fra cui Celine, Loewe, Stella McCartney, Kenzo, Fred, Berluti e Rimowa, e il proprio 9.81 lanciato all'inizio di quest'anno), impongono al sito produttivo bellunese di realizzare più di 10 mila pezzi al giorno.

LE ASSUNZIONI

Attualmente i dipendenti sono 850, ai quali se ne aggiungono altri 200 all'estero, ma il ritmo di nuove assunzioni, una quindicina la settimana, porterà Thélios sulla soglia dei mille a Longarone e 300 all'estero per la fine del 2022. Thélios si caratterizza anche per il legame con il territorio d'origine. Lo testimonia per esempio l'acquisizione dello scorso luglio dell'azienda Metallart, operante nella lavorazione artigianale del metallo la cui sede è a Cima Gogna di Auronzo di Cadore e rispetto alla quale Zanardo ha assicurato che la sede «rimarrà ad Auronzo e, grazie ad ulteriori assunzioni, diventerà un piccolo secondo polo di Thélios». E parla al territorio anche la recente partnership con la Biennale di Venezia di cui Thélios è stata l'Official eyewear sponsor. Oggi quindi al via Les Journées Particulières, con cui l'azienda intende dare risalto alle conoscenze uniche dei suoi artigiani. Per poter accedere è necessario essersi registrati sul sito www.journéesparticulieres.com. Per questa quinta edizione, apriranno le loro porte gratuitamente 95 siti e 57 Maison in 16 Paesi.