De Rigo festeggia i 40 anni del suo brand di punta Police con una crescita decisa del giro d'affari anche nel primo trimestre dopo i risultati lusinghieri del 2022 chiuso con 452 milioni di fatturato occhiali (+ 7%) e i circa 400 milioni delle catene di negozi senza la britannica Boots Opticians.



«È un momento positivo che continua anche in questi primi mesi del 2023 che hanno registrato una crescita a una cifra. Stiamo anche raccogliendo i frutti di quanto abbiamo seminato negli ultimi due anni, progetti ripartiti per accelerare la ripresa dei business che globalmente stanno funzionando quasi tutti - spiega il vice presidente esecutivo dell'azienda bellunese Maurizio Dessolis - che riguardano sia il lancio di nuovi marchi oltre agli storici come Police e Lozza. E poi abbiamo impostato un progetto di espansione territoriale con la divisione occhiali di Rodenstock. Operazione complessa in sette Paesi diversi che coinvolge un centinaio di loro ex addetti, altrettanti rimarranno a lavorare nella loro divisione lenti».

Dessolis fa il punto del 2022. «Abbiamo chiuso con una crescita del 7% a 452 milioni di fatturato, sia nella divisione wholesale che retail - spiega il vice presidente - poi c'è divisione negozi che vanta 330 punti vendita in Spagna e Portogallo, 65 in Turchia che viaggia intorno ai 400 milioni di fatturato. Mentre in Gran Bretagna abbiamo 530 punti vendita partecipati sotto l'insegna Boots Opticians. Una presenza commerciale che sta avendo risultati positivi anche in questi primi tre mesi dell'anno malgrado i problemi in Turchia dovuti al terribile terremoto: 4 negozi sono ancora chiusi e stiamo aiutando i dipendenti, una ventina rimasti con le famiglie senza casa».



L'anno ruoterà però intorno ai 40 anni di Police, il marchio di punta del gruppo di famiglia bellunese

«È il nostro primo marchio De Rigo come nascita e anche vendite: vale un terzo del fatturato wholesale - sottolinea Dessolis -. Ma Police non è solo occhiali, è anche orologi, profumi, pelletteria, piccola gioielleria, crescita con partner esterni. E sta andando molto bene: + 22% l'anno scorso, con una crescita che l'ha portato sopra i livelli del 2019 e anche oltre gli occhiali. Ormai è un brand globale che vale un giro d'affari a tre cifre con presenze commerciali dedicate in tante aree come il Medio Oriente. E abbiamo rinnovato gli accordi con il pilota di Formula 1 Hamilton e la Mercedes. Un grande evento a Roma celebrerà la sua storia».



40 ANNI SEMPRE IN... MOTO

Che arriva da lontano e da una suggestione molto americana. «Nel 1983 è stato inventato in modo un po' casuale - ricorda Dessolis - si voleva differenziare l'occhiale da sole accentuando il concetto moda, un passaggio allora assolutamente originale. E ci si è ispirati ai poliziotti americani in moto». I famosi Chips della serie ambientata negli assolati sobborghi di Los Angeles. Dal 1983 i Police De Rigo ne hanno fatta di strada, non solo in Usa.