Visita oculistica e occhiali gratis dal 7 al 18 novembre al Palaluxottica di Agordo

AGORDO (BELLUNO) - Visite oculistiche gratuite e occhiali gratis da lunedì 7 a venerdì 18 novembre , al Palaluxottica di Agordo. L'iniziativa si inserisce nella tappa italiana per l’iniziativa le “Giornate della Vista 2022-2023” della Fondazione OneSight EssilorLuxottica.

L'iniziativa ha lo scopo di raggiungere le persone per le quali è più difficile accedere alle cure e alla prevenzione visiva: una fascia di popolazione, quella costretta a rinunciare a cure e salute, in crescita sul territorio nazionale in seguito al peggioramento della situazione politica ed economica internazionale. Per difendere il diritto a vedere bene e consentire un “accesso sostenibile” alle visite oculistiche e a occhiali da vista gratuiti a chi ne ha più bisogno è nata l'idea delle “Giornate della Vista” per il 2022/2023 sull’intero territorio nazionale.

Se la prevenzione è fondamentale in ogni ambito della salute, lo è in particolar modo nell’ambito della vista. Le principali malattie che colpiscono retina e nervo ottico – glaucoma, retinopatia diabetica e degenerazione maculare – sono, infatti, asintomatiche negli stadi iniziali e la diagnosi precoce di un medico oculista è essenziale per evitare danni irreparabili. Parallelamente, la perdita di visione e i difetti visivi non corretti riducono l’autonomia della persona e contribuiscono in maniera significativa a ostacolarne il potenziale, aggravando il rischio di emarginazione sociale.

Giornata della vista, le tappe e chi può accedere