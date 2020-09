Occhiali nel Bellunese, nuovo design con l'accordo tra Gruppo De Rigo e Tumi

BELLUNO - Il Gruppo De Rigo e Tumi, marchio nella produzione di accessori per il viaggio, hanno annunciato un accordo di licenza esclusivo per il design, la produzione e la distribuzione di occhiali da sole e montature da vista per uomo e donna a marchio Tumi. La collezione eyewear si ispira ai globe trotter di tutto il mondo e incarnerà i valori iconici e il dna del brand. La collezione verrà presentata in anteprima alla prossima edizione del Vision Expo East, e poi lanciata a livello globale a maggio 2021.



La collezione sarà distribuita nei negozi di ottica attraverso la rete vendita di De Rigo, in punti vendita Tumi e siti di eCommerce. L'accordo, valido per il Nord e Centro America e l'Asia, prevede la possibilità di allargare la distribuzione ad altri mercati a livello globale attraverso la rete commerciale di De Rigo. «Dar vita alla nuova collezione eyewear Tumi - rileva Victor Sanz, direttore creativo di Tumi - è un passo molto emozionante. Crediamo che si inserirà alla perfezione nella nostra gamma di prodotti e per i nostri clienti sarà il completamento perfetto del loro kit da viaggio». «Siamo orgogliosi di collaborare con Tumi - ha aggiunto Michele Aracri, Ad di De Rigo - in questa importante partnership e di accogliere l'iconica licenza nel nostro portafoglio di marchi». © RIPRODUZIONE RISERVATA