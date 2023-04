Occhialeria, Visottica Group acquisisce la totalità di Ideal da Techvision

QUERO - Visottica Group, annuncia l'acquisizione da Techivision la totalità del capitale sociale di Ideal Srl, società attiva nell'ingegnerizzazione e produzione di minuteria metallica per il settore occhialeria con sede a Quero (Belluno). L'operazione rappresenta un passaggio importante nel percorso di sviluppo industriale avviato dall'azienda di Susegana alcuni anni fa che, attraverso una politica di acquisizioni mirate, ha progressivamente ampliato e integrato l'offerta del gruppo, creando un polo del Made in Italy che si distingue per capacità e tecnologie all'avanguardia a livello mondiale. «L'acquisizione di una società storica e strategica per il distretto dell'occhialeria come Ideal si pone in continuità con il piano di sviluppo che stiamo portando avanti con decisione negli ultimi anni - sottolinea il presidente di Visottica Group Rinaldo Montalban. - Grazie alle competenze tecniche, unite alle considerevoli dimensioni del sito produttivo di Quero, avremo la possibilità di rispondere meglio ad una domanda di mercato in costante crescità.

Nel 2021 il Gruppo Visottica ha rilevato il 50% di Eurodecori, realtà bellunese specializzata nella produzione e lavorazione di particolari in zama, e ha portato a termine l'acquisizione della maggioranza del capitale di Ookii, società specializzata in micromeccanica di precisione localizzata nel distretto dell'occhialeria di Belluno, e di Matrix (di cui Ookii detiene il 100% del capitale) azienda leader nella produzione di componenti MIM (Metal Injection Molding) e microfusione. Alla fine del 2022 ha inoltre acquisito la maggioranza della società trevigiana Ethos, specializzata nelle lavorazioni galvaniche.Con l'acquisizione di Ideal salgono a sei gli stabilimenti produttivi di Visottica Group in Italia, tutti dislocati nel distretto dell'occhialeria di Treviso- Belluno.