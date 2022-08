BELLUNO - Un fungo nero sul cielo di Belluno ha fatto temere il peggio ieri in città. E sono diventati virali gli scatti social di chi si è trovato di fronte a quello spettacolo della natura. «È un classico cumulonembo e nemmeno grande», spiega Thierry Robert Luciani, geofisico previsore meteo di Arpav e del Centro valanghe di Arabba. Le foto sono arrivate anche a lui: alcuni maestri di sci che stavano pranzando sulla terrazza di un ristorante di Belluno hanno immortalato il fenomeno meteo.

Il cumulonembo è una nube a forte sviluppo verticale che si genera in condizioni di instabilità atmosferica. «È un classico intenso rovescio - prosegue Luciani - in corrispondenza di quello che chiamiamo downdraft (correnti che discendono dalla nube ndr) in corrispondenza di una nuvola temporalesca. È un po' quello che era successo quando ci fu la tragedia di Molinetto della Croda». Ma il previsore meteo tranquillizza: «Sono cose classiche che adesso vediamo di più: è legato a una maggiore intensità di rovesci». E analizzando gli scatti il meteorologo spiega che «è una cosa successa a sudovest di Belluno: una colonna d'acqua, con forte rovescio in corrispondenza di cumulonembo». «Non possiamo saper quando acqua è caduta - precisa Luciani - ma basti pensare che in due-tre-quattro minuti di intensità si possono raggiungere anche 5-10 millimetri, un millimetro al minuto.In casi estremi abbiamo anche 20 millimetri in 10 minuti».

«Sono cose che avvengono sempre più spesso - prosegue - e che vengono avvistate e fotografate sempre più spesso. Questa è di una dimensione molto ridotta. Spesso abbiamo colonne che possono fare anche 2-3 chilometri di diametro per quanto riguarda l'Europa, per gli Stati Uniti ancora maggiori». In città è stata vista e fotografata ma in questa estate in provincia non è il primo caso: ce ne sono stati diversi. «È una colonna d'acqua di fortissima intensità ma su spazio ridotto - conclude il meteorologo -. Questa estate ci sono stati fenomeni simili in Val di Zoldo, ad Allege e anche sulla parte che da Masarè va verso chalet. Fenomeni che sono accaduto e che hanno provocato anche piccoli smottamenti. Quella di Alleghe non l'ho fotografata, ma l'ho vissuta e la vedevo molto più larga di quella che si è vista oggi a Belluno». E fortunatamente in città ieri non si sono registrati danni da maltempo, come confermavano i vigili del fuoco.