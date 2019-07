Nuovo ponte sul Piave: progetto commissionato

di Federica Fant

BELLUNO - Il genio Civile, all'ultimo rinnovo del ponte Bailey, era stato chiaro: «proroghiamo il Bailey a condizione che facciate la progettazione per l'opera definitiva». A quell'incontro avevano partecipato in tanti: c'erano il sindaco Jacopo Massaro, c'era l'assessore all'Urbanistica Franco Frison con l'assessore Marco Bogo e il collega alla viabilità, Biagio Giannone. Se la maggioranza ne ha parlato prima della tempesta Vaia e ad aprile, la giunta dovrebbe aver parlato del ponte in altre occasioni. Nelle intenzioni c'è la volontà di costruire un ponte con il minor impatto ambientale possibile. Ma non sarà semplice, da indiscrezioni infatti, si sa che il ponte non potrà essere posizionato in modo perpendicolare al fiume Piave, ma di traverso, dovrà essere più alto del Bailey almeno di qualche metro (per essere al sicuro da alte piene) e dovrà avere una rotonda in uscita. Si pensa, ma ancora tutto a