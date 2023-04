FELTRE - «Certe notizie non vorresti mai riceverle compagno di mille viaggi e di palchi, rimarrai sempre con noi. Ciao Giovanni, salutaci le stelle». Beppe Carletti, anima storica dei Nomadi, ha affidato ai social questo messaggio per salutare l'amico feltrino, Giovanni Tosatto mancato ieri, 29 aprile, all'ospedale di Padova, dove era ricoverato da oltre un mese per un'infezione.

IL PERSONAGGIO

Molto conosciuto a Feltre e in tutta Italia, Tosatto da oltre 30 anni curava gli aspetti organizzativi delle tournée dei Nomadi dalla logistica alla sicurezza, ne curava anche la distribuzione del merchandising assieme alla moglie Cristina Ledda, conosciuta proprio durante i concerti dei Nomadi in una tappa in Sardegna e con cui ha avuto due gemelli. Aveva fatto proprio la gavetta, iniziando come fan che non perdeva un concerto del suo gruppo preferito: aiutava i suoi beniamini, guidava il camion con palco e strutture e collaborava alla logistica.

LA SVOLTA

Poi un giorno il salto e con grande orgoglio ha cominciato ad occuparsi di tutto proprio lui. Sempre sorridente, appassionato del proprio lavoro in cui per anni aveva coinvolto anche la sorella Gisella oggi direttrice del Lounge all'interno del nuovo store della Manifattura Valcismon, a Seren e poi anche il fratello Quinto.

CONCERTO POST PANDEMIA

Feltre e i Nomadi, due grandi passioni che aveva saputo far avvicinare e unire nello sforzo di contrastare gli effetti devastanti del covid. Il 31 maggio 2021 Giovanni riuscì a riportare sul palco i Nomadi con un concerto dal vivo proprio nella sua Feltre, all'interno del Palaghiaccio. Tra mille restrizioni fu il primo concerto in Italia dopo la pandemia. Un concerto esplorativo, nel pieno delle misure anticovid, un pubblico "sperimentale" di 1.000 persone. Fu un successo incredibile, la ripartenza della musica dal vivo in Italia. Una scommessa vinta con grande entusiasmo e caparbietà. La rinascita dei concerti. Venerdì 5 Maggio uscirà il nuovo album su vinile dei Nomadi con i loro inediti, Giovanni è mancato mentre loro erano in sala di registrazione per questa grande nuova scommessa per un gruppo che ha scritto e sta ancora scrivendo la storia della musica italiana .

IL FUNERALE

Ma giovedì 4 maggio i "vagabondi" saranno tutti a Tomo a dare l'ultimo saluto alle 14.30 al loro amico e manager e a dirgli di "salutare le stelle". Un abbraccio della grande famiglia dei Nomadi alla famiglia di Giovanni.