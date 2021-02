BELLUNO - «Segnaliamo che ad oggi 7 operatori hanno ritenuto di non sottoporsi al vaccino: è un dato che ci preoccupa». L’allarme, lanciato ieri sera dall’amministratore unico di Sersa Paolo Santesso, ha aperto un vaso di pandora. Parliamo di operatori socio sanitari che lavorano nelle case di riposo e che si rifiutano di fare il vaccino. Ce ne sono 7 a Belluno, 10 a Lamon, 2 ad Agordo, «una piccola parte» (il numero non è ancora stato quantificato) a Limana. Qualcuno dirà che sono pochi, «tanto gli altri sono coperti», ma ne basta uno. Un solo oss infetto che entra, tocca un anziano, lo aiuta a mangiare: «sarebbe un fiammifero in un pagliaio» aggiunge Santesso. Dopo le due volontarie della Croce rossa di Feltre, sospese dal servizio in ambulanza in quanto “no vax”, ora il problema si sposta nelle case di riposo. In un momento delicato e cruciale per l’intera provincia. La curva epidemica sta calando e le rsa, poco alla volta, stanno tornando covid-free. La Gaggia Lante-Sersa di Belluno, ad esempio, ha potuto accogliere 4 nuovi ospiti e dal 15 febbraio i familiari potranno incontrare i loro anziani. Insomma, tutto sta procedendo per il meglio. Quasi tutto. C’è una piccola percentuale di oss che non vuole vaccinarsi. «Non riusciamo a garantire la copertura totale degli operatori – denuncia Santesso – Auspichiamo che il legislatore provveda quanto prima a introdurre l’obbligatorietà del vaccino, almeno per il personale impegnato nell’assistenza alle persone più fragili. Cos’altro deve succedere perché questa misura passi come norma?». Sono gli anziani, infatti, il bersaglio preferito del coronavirus.

«ARMI SPUNTATE»

Il vaccino, però, non è obbligatorio e le rsa non hanno alcun potere sui cosiddetti “no vax” o indecisi. Le due crocerossine di Feltre, contrarie al vaccino, sono state sospese dal servizio in ambulanza. Ma quale alternativa può esserci per un oss che lavora in casa di riposo? «Non è chiaro cosa poter fare nei loro confronti – continua Santesso – Ci sono dei dibattiti in corso rispetto alla tutela del lavoratore, ma non è questo il punto. Non si parla solo di lui». Gli anziani sono vaccinati, è vero. Però la protezione dal virus non è totale ed è più bassa nella loro fascia d’età. «È legittimo avere dubbi. Però mi dà fastidio perché le evidenze sono tali da permettere al legislatore di aver posizioni più coraggiose». Su un piatto della bilancia c’è un possibile focolaio, con le conseguenze note già viste negli ultimi 12 mesi, sull’altro la libertà di scelta del personale sanitario che rischia di inficiare gli sforzi fatti finora. Qualche problema anche nella rsa di Limana.

SITUAZIONE GENERALIZZATA

«Abbiamo eseguito i vaccini ai dipendenti in base al numero di dosi disponibili – fa sapere il vice-sindaco Edi Fontana – Ne stiamo aspettando altre. C’è stato anche un incontro con l’Usl 1 Dolomiti che ha spiegato l’importanza del vaccino». E che, tuttavia, non ha convinto tutti: «Una parte manifesta la volontà di non farlo. Noi lasciamo la libertà di decidere. Non possiamo obbligare nessuno». Alla Casa Charitas di Lamon si parla di un 15-20% di contrari o che preferiscono aspettare.

LINEA MORBIDA

«Circa una decina di persone – specifica il direttore Gianpaolo Sommariva – Sono indecise. Vogliono verificare con il loro medico di base se potrebbero avere dei problemi». Nessun pugno duro. «Intanto pensiamo all’informazione per far capire l’opportunità di vaccinarsi (che dovrebbero già conoscere, ndr). Poi prenderemo in considerazione soluzioni alternative». Ad esempio? «Ci sono profili di responsabilità da affrontare in modo chiaro e trasparente - dice Sommariva – Ma occorre valutare caso per caso. Bisogna salvaguardare la sicurezza del lavoratore, dei suoi colleghi e dell’utenza e trovare la quadra». È categorico invece l’amministratore di Sersa: «Altri vaccini sono stati resi obbligatori per chi fa questo lavoro. La strada è già tracciata, perché esitiamo a seguirla?». Gli anziani, intanto, assistono impotenti senza diritto di replica.

