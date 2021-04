Senza mascherina al "No Paura Day": sale a 64 il numero dei manifestanti multati

BELLUNO Guai a chiamarli no vax o negazionisti, avevano messo in guardia dal palco di piazza dei Martiri. Eppure qualcosa che non sia andato per il verso giusto nella manifestazione del giorno di Pasquetta le forze dell’ordine lo hanno intravisto. Tanto che alle 40 contravvenzioni sganciate nell’immediatezza dell’appuntamento (per mancanza di mascherine o assembramenti) se ne aggiungono altre 24. Questore e prefetto avevano spiegato che non era ancora finita e che sarebbero stati controllati con attenzione i filmati diffusi in rete dagli stessi manifestanti. Così è stato: «La visione successiva dei filmati effettuati dalla Polizia Scientifica ha consentito di identificare e sanzionare oltre 24 persone che lunedì 5 aprile u.s. hanno preso parte alla manifestazione “No Paura Day” senza indossare il previsto Dispositivo di Protezione Individuale. Le sanzioni si vanno ad aggiungere alle 40 già contestate durante l’evento dalle Forze di Polizia presenti per il dispositivo di ordine pubblico. Dalla data odierna si procederà alle notifiche delle contestazioni». Ha spiegato la questura di Belluno.

Il questore Lilia Fredella aveva anche raccontato di come gli agenti presenti in piazza avessero valutato la possibilità di interrompere la manifestazione ma che, vista l’assenza di episodi di violenza, si fosse ritenuto più prudente lasciarla proseguire per procedere eventualmente alla visione dei filmati. Così è stato e ora per altri 24 manifestanti arriverà a casa la sanzione. Se lo fanno subito pagano in forma ridotta, altrimenti possono fare ricorso.