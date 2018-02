di Lauredana Marsiglia

BELLUNO - Ilche il 12 novembre 2014 viaggiava con un biglietto scaduto sul treno Belluno-Padova ieri è stato per non aver voluto fornire le proprieal. La condanna di ieri è l'altra faccia della stessa medaglia, quella che il 17 gennaio scorso ha visto condannare aaccusato dicontro l'immigrato portoghese, fatto scendere a Santa Giustina., 45 anni, espulso dall'Italia per altri motivi, è stato al centro di un processo che ha scatenato un convoglio di rabbia e polemiche seguite proprio alla condanna deltrevigiano, 51 anni, residente a Selvazzano (Pd) "colpevole" di averlo fatto scendere a Santa Giustina buttandogli fuori dalla carrozza anche il bagaglio.Anzi, per ilil giudice ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura affinché valuti la possibilità che abbia anche. Insomma, contro di lui potrebbe scattare un, stavolta per. Un incubo. I fatti sono stati ricostruiti ieri in aula da un collega di. Era stato lui il primo a scoprire cheviaggiava senza biglietto. «Non volle nemmeno darmi le generalità - ha raccontato -. Mi disse che ero il solitorompic... stronzo. Scese dal treno dicendomi che avrebbe preso quello successivo. Decisi così di avvisare il collega, in modo che avesse chiara la situazione».E così accade.si avvicina al passeggero e chiede il biglietto, ma ilcontinua a parlare al telefono e gli fa cenno di aspettare. Favaretto insiste, ma senza esito. A quel punto, come da, lo fa scendere e scarica anche i suoi bagagli. Ma proprio per questo finisce sotto accusa per, nonostante illo avesse aggredito. L'episodio fa scattare un maxi-ritardo sul tutta la linea. Ad un certo puntotira fuori un biglietto, ma è validato alle 20.10 mentre il treno era partito alle 20.06. I conti non tornano. In piedi c'è anche un procedimento per lesioni e minacce contro il nigeriano, che però è irreperibile. Della condanna a 15 giorni non saprà certo che farsene. Intanto, sui treni, la storia si ripete. Ogni giorno.