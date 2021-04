La abbondanti nevicate presentano il conto: 100mila euro di urgenze

SAN PIETRO DI CADORE - Viabilità ancora in primo piano a San Pietro, dove la dama bianca, scesa dal primo gennaio, ha presentato il conto per il ripristino delle condizioni di sicurezza all'interno dei paesi, a seguito delle operazioni di sgombero, con carico e trasporto della massa nevosa.

STRAORDINARI AL COC

APPROFONDIMENTI ATTUALITà PAY È primavera: sulle Dolomiti -23 gradi ed è tornata la neve...

Dai verbali di somma urgenza, redatti dalla responsabile dell'ufficio tecnico, Gloria Pradetto Bonvecchio, l'importo dei lavori, immediati ed indifferibili, ammonta complessivamente a 98.143,73 euro. Oltre ad attivare le ditte private, la cui competenza e tempestività hanno eliminato pericoli di vario genere ed entità, il Comune è intervenuto anche con mezzi propri e personale, che ha svolto ore straordinarie durante l'attivazione del Coc (Centro operativo comunale), i cui costi si sommano alla cifra precedente, per un totale di 101.168,33 euro, che troveranno copertura in appositi capitoli del bilancio di previsione 2021-23.

IL PONTE SUL PIAVE

Intanto, a seguito dell'incontro tenutosi sui prossimi lavori che interesseranno la strada del Cianà per la Val Visdende, emerge che l'importante arteria che sale dal fondovalle sarà chiusa per due mesi. Si partirà, all'indomani di Pasquetta, il 6 aprile, quando aprirà il cantiere per la messa in sicurezza del ponte sul Piave, in località Cordevole, a Presenaio. Almeno, nelle intenzioni la chiusura dovrebbe avere la durata di un mese. Concluso questo progetto si partirà subito con la prima fase del secondo, la quale prevede l'asportazione di tutto il materiale che si trova lungo il pendio, prima e dopo la galleria paramassi.

GIÀ SPESI 2 MILIONI

Operazione preliminare per il successivo allungamento della struttura, che dovrebbe garantire una maggior sicurezza contro le valanghe, che notoriamente si verificano in questo sito. Anche in questo caso è prevista la chiusura di un mese. Tuttavia sulla tempistica reale molto incideranno le condizioni meteorologiche, per esempio un prolungato periodo di piogge potrebbe far slittare la riapertura, portandola a ridosso della stagione estiva. L'importo complessivo dei lavori, seguiti dai due Comuni di San Pietro e Santo Stefano, per la generale messa in sicurezza della strada, si aggira sui due milioni di euro e sono collegati ai fondi post Vaia.