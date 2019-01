Due giorni di forti nevicate in arrivo. Domani chiudono i passi dolomitici

BELLUNo - Due giorni di nevicate intense, a partire dalla serata di oggi, giovedì 31, secondo le previsioni dell'agenzia regionale Arpav sono attese nel bellunese: la circostanza ha indotto la prefettura a convocare il Comitato operativo viabilità al fine di prevenire possibili complicazioni sulle vie di circolazione ordinarie. Si è stabilito, in particolare, di procedere sin dalle prime ore di domani, venerdì 1 febbraio, e per tutta la durata dell'evento nevoso, all'attivazione di sistemi di «filtraggio» dei veicoli, da parte delle Forze di polizia e del personale Anas nelle speciali piazzole predisposte al fine di bloccare mezzi sprovvisti di catene o gomme da neve. Dalla serata di domani, infine, fatte salve eventuali circostanze che richiedano di anticipare la misura, è prevista la chiusura al transito dei passi dolomitici in gestione a Veneto Strade, i quali saranno riaperti nella mattinata di sabato.

