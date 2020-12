Abbondante nevicata a Cortina, disagi in tutto il bellunese

CORTINA - Si è svegliata sotto la neve la Conca Ampezzana. Per l'intera notte le precipitazioni sono proseguite abbondanti. Sei gli interventi dei vigili del fuoco, nel territorio comunale, per rimuovere altrettante auto in difficoltà in carreggiata.

Ma le abbondanti nevicate hanno portato con sé anche pesanti disagi. Ad Auronzo una pianta precipitata sui cavi ha costretto i vigili del fuoco ad intervnire per domare le fiamme. A Valle di Cadore, la neve ha anche causato un incidente. In tutto il Cadore sono diversi gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco legati al maltempo ed in particolare alle raffiche di vento. A Vodo si è reso necessario un intervento per allagamenti.

Pompieri al lavoro anche in Comelico sempre per rimuovere degli alberi precipitati in carreggiata. Questa mattina il meteo, almeno sul fronte delle emergenze, sembra aver concesso una tregua.

In provincia di Belluno le scuole sono state chiuse in via precauzionale. Rimane elevata l'allerta nei comuni dell'Agordino dove non è stato ancora possibile procedere con la rimozione delle piante schiantate dalla tempesta Vaia di ottobre 2018

