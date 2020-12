BELLUNO Sono già oltre 500 gli skipass venduti da Nevegal 2021, la società nata solo un mese e mezzo fa, per volontà di Massimo Slaviero (Unifarco), Lionello Gorza (imprenditore e gestore degli impianti di risalita del Monte Avena), Roberto Pierobon (già presidente del collegio regionale dei Maestri di sci del Veneto) e Alessandro Molin (direttore della Scuola sci Nevegàl) accompagnati e sostenuti concretamente ed economicamente da parecchi operatori del Colle e da alcune associazioni. Molti anche gli sponsor che hanno creduto nella società e che, nonostante i tempi così difficili, hanno scelto di contribuire alla grande impresa di rilancio della stazione sciistica del Nevegàl, che si affaccia sul capoluogo dolomitico, che guarda da un lato alle Dolomiti Unesco, dall'altro alla pianura veneta. Un comprensorio che mira ad essere un trait d'union tra il Veneto basso e la montagna in vista dei Mondiali di sci 2021, ma soprattutto delle Olimpiadi di Cortina d'Ampezzo e Milano del 2026.

LE ASPETTATIVE Ne abbiamo parlato con il presidente della società, Massimo Slaviero, che commentando la campagna abbonamenti sembra rinfrancato: «Siamo in linea con le aspettative, sono già stati venduti 500 skipass», un numero che per una località piccola, ma deliziosa come quella del Nevegàl, che aprirà a ranghi ridotti, in tempi incerti come quelli dettati dalla pandemia Covid (che obbliga a tenere chiusi gli impianti per Natale) è una scommessa di non poco conto. Molti gli sci club che hanno risposto, aderendo alla campagna abbonamenti. Per rientrare nei costi bisognerà venderne altrettanti di skipass, l'auspicio è che per Natale gli amanti della natura scelgano magari di farne dono a propri famigliari e conoscenti. «Vista l'ottima risposta abbiamo deciso di prolungare le date dell'offerta dello stagionale a 99 e 69 euro fa sapere Slaviero -. Abbiamo battuto le piste e la neve terrà fino a marzo. In quota è sceso fino a un metro di neve, mentre nella parte bassa poco meno di mezzo metro. Condizioni ottimali sottolinea il presidente - per stendere il primo manto di neve». Le piste sono battute e, si sa, in questo periodo anche gli appassionati dello sci alpinismo stanno preparando tutta l'attrezzatura per cominciare l'attività. «Se andranno nelle piste battute lo faranno a proprio rischio e pericolo», fa notare Slaviero, che conclude con una battuta: «Appassionati di sci, cominciate la ginnastica presciistica che a gennaio si scia».

LE POSSIBILITÀ Per acquistare uno skipass a prezzo agevolato, almeno fino a Natale, basterà andare sul sito Nevegal2021.it in cui si legge:«Per dare nuovo slancio e migliorare il comprensorio sciistico del Nevegal, il Comune di Belluno si è impegnato all'acquisizione degli impianti nella primavera del 2021. Questo permetterà di accedere ai contributi della Regione e della Provincia per far fronte a nuovi investimenti. L'inverno 2021 sarà un momento di ripartenza, proponendo per questa stagione l'apertura dello ski-lift del campo scuola e la seggiovia della Coca», entrambi i tronconi. I primi a poterli sfruttare saranno gli atleti tesserati Fisi, che fra una decina di giorni potranno, in virtù del Dpcm del premier Giuseppe Conte, cominciare ad allenarsi. La società, da ultimo, desidera anche ringraziare pubblicamente «tutti gli sponsor che, nonostante il periodo di incertezza dovuto alla pandemia, hanno scelto di sostenerci. Faremo di tutto per rendere il miglior servizio», conclude Massimo Slaviero per Nevegal2021, che suggerisce agli amanti del Colle di visitare il sito. C'è, infatti, una sezione: Il Nevegal che vorrei. «Guardando al futuro non pensiamo solo agli impianti di risalita. Per dare ascolto alle idee di tutti abbiamo creato un indirizzo e-mail: idee@nevegal2021.it. Stiamo inoltre preparando un concorso dedicato alle scuole della provincia in cui verranno premiate le migliori idee creative che mirano alla crescita, alla promozione e alla realizzazione del progetto Nevegal 2021».

Ultimo aggiornamento: 11:23

