Nevegal, finalmente arriva la neve: pienone per sciare

Pienone sul Nevegal (Belluno)come nelle giornate migliori. Ieri, ben prima dell'apertura degli impianti, i parcheggi attorno al piazzale iniziavano a riempirsi per essere al completo già da metà mattina. Poi le code all'ufficio skipass e alla partenza della seggiovia. Il sole e il paesaggio finalmente imbiancato hanno attratto tanti turisti da ogni parte del Veneto: sciatori, ma anche molti scialpinisti e famiglie salite in quota semplicemente per godersi l'atmosfera dell'inverno in montagna. La neve tanto è attesa è arrivata, non certo abbondante, ma sufficiente a rendere il panorama suggestivo e allettante. Ma soprattutto è arrivato il freddo che ha consentito di azionare a pieno regime gli impianti per l'innevamento programmato. Visto che le temperature lo consentono, i cannoni sparano giorno e notte in modo da riuscire al più presto ad ampliare l'offerta di piste.