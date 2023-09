BELLUNO - Un investimento da 100 milioni di euro per fare del Nevegàl una stazione turistica "4 stagioni", anzi un centro abitato tutto l'anno. Una cifra da capogiro che messa a disposizione da due grandi fondi di investimento Celeres Investments e Gas Extra Inc. che fanno capo a Ubs e Bank of America. Il braccio operativo sarà la neonata società Nevegàl 365 srl che fa capo a quattro algerini e un bellunese: Lies Khalfi (30%) Ismail Hallab (20%), Mohamed Yacine Kalfi (20%), Kamel Layachi e Ivano Viel (15% ciascuno). Si tratta in sostanza di soldi dei risparmiatori che le due società dovranno, si spera, far fruttare. Il tessitore di questa operazione è stato Franco Roccon, assessore ai Lavori pubblici con in mano l'annosa grana del Nevegàl, da anni al centro di dibattiti su come rilanciarlo, spendendo però il meno possibile.

Assessore, un affare da 100 milioni di euro per il Colle fa sorgere qualche sospetto?

«Devo dire che ne ho avuti anch'io all'inizio. Sono legittimi di fronte a cifre simili. Ma non ci siamo lanciati in questa avventura senza aver prima fatto le dovute verifiche».

Come vi siete mossi per valutare serietà e attendibilità degli investitori?

«Attraverso la Prefettura e la Criminalpol sono state fatti accertamenti ad personam e tutto è risultato a posto. Assieme al via libera abbiamo ricevuto anche i complimenti per l'abilità nell'aver saputo intercettare investitori di questo calibro».

Ecco, a proposito di intercettazioni. Come siete arrivati a questo team algerino?

«Davanti ad un caffè preso con amici guardando il Nevegàl. Era lo scorso settembre. Stavamo parlando della cessione degli impianti e io, in un pour parler, ho chiesto loro se conoscessero qualcuno di interessato a quest'area così bella e così poco apprezzata. Ebbene, uno tra questi mi disse che una possibilità c'era. Siamo così entrati in contatto con Kamel Layachi».

Cosa vi siete detti nel primo incontro?

«Beh, abbiamo calato il nostro libro dei sogni e gli studi che abbiamo in mano per supportare eventuali progetti di rilancio. Un dato su tutti: il Nevegàl è in grado di intercettare 3 milioni di utenti nel raggio di un'ora di macchina dall'uscita dell'autostrada. Sono numeri importanti».

La cordata algerina ha già fatto investimenti simili nel turismo?

«Sì, hanno alle spalle ben 42 investimenti simili tra Marocco, Spagna, Algeria e altri paesi del Mediterraneo».

Quale ruolo avrà il Comune in questo processo di riqualificazione?

«A noi spetterà l'onere di affrontare tutta la parte relativa agli aspetti urbanistici e abitativi. Attualmente, per esempio, il piano regolatore vieta di realizzare un albergo diffuso utilizzando i tanti edifici oggi prevalentemente chiusi, con una reception unica nel piazzale».

Si profilano possibili aumenti di volumetria, ovvero altro cemento dopo le colate degli anni Settanta?

«No. Si parla di riqualificazione dell'esistente, con eventuali e inevitabili trasformazioni degli edifici».

Facile immaginare che il prezzo dei fabbricati, finora svenduti, stia prendendo la rampa di lancio?

«Inevitabile. Anzi, proprio in questi giorni sono scomparsi diversi cartelli di "vendesi" in alcuni edifici del piazzale. Una curiosità indicativa».

Ma perché investire sul Nevegàl e non su realtà più blasonate come ad esempio il Tirolo?

«Il Tirolo è ormai saturo. E poi, cos'ha il Nevegàl di meno? Direi che è tempo di scrollarci di dosso questo senso di inferiorità. Abbiamo molto da dare. E credo che proprio questa condizione di area non ancora sviluppata sia stata l'elemento che ha spinto gli investitori. Servono aree di sviluppo non di stagnazione».

La Nevegàl 365 parte solo con 10mila euro di capitale, cifra più che modesta per annunciare investimenti record.

«Anche Leonardo Del Vecchio partì con un capitale di mille lire».

Non vi spaventa un po' questa operazione? E se andasse male?

«È sicuramente un rischio, ma le decisioni sono il compito della politica. Vanno prese quando si è convinti di agire per il meglio. Io dico a tutti di crederci».

Quando vedremo la prima pietra?

«La prima pietra non so, di certo le ristrutturazioni partiranno a breve. Loro vogliono partire proprio dall'esistente. È necessario fare squadra su questa operazione che un giorno potrebbe giovare anche a chi oggi la denigra».

Kamel Layachi, imam, ha parlato di progetto "inclusivo", possiamo immaginare una moschea a fianco del santuario?

«Non saprei, questo dovremmo chiederlo a loro. Di certo il parroco ha dato la sua benedizione all'operazione».