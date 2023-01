BELLUNO - Niente da fare: il micidiale mix tra temperature primaverili e precipitazioni zero hanno costretto la società Nevegàl 2021 ad arrendersi: impossibile garantire agli appassionati piste all'altezza. Così gli impianti resteranno chiusi da domani fino a giovedì 12 con la speranza che nel frattempo la situazione migliori.

LA NOTA

La Ski Area del Nevegal contro le alte temperature alza bandiera bianca e lavora per il prossimo fine settimana -recita la nota di ieri sera- Le previsioni meteo per le prossime 24 ore non sono così precise e la società Nevegal 2021 preferisce tutelare il manto nevoso per la prossima apertura prevista venerdì 13 gennaio chiudendo il comprensorio da lunedì a giovedì.

«In questi giorni - ha detto Alessandro Molin, presidente di Nevegal2021 - abbiamo lavorato al massimo per tenere il Campo Scuola e la Coca Bassa aperti. Tutti i nostri frequentatori si saranno accorti che il manto nevoso era veramente limitato, ma abbiamo messo in campo tutte le nostre forze per tenere aperto e dare un servizio all'altezza». «Da domani - ha continuato Molin - visto che le previsioni sono ancora incerte, abbiamo deciso di tenere chiuso gli impianti e lavorare per preparare le piste in vista del prossimo fine settimana, sperando che ci sia un'apertura totale della Ski Area e che l'abbassamento delle temperature ci permetta di produrre le neve che manca per ripartire con le piste al 100%».

IL PRECEDENTE

Anche ieri intanto il Colle ha registrato il pienone: centinaia di auto hanno intasato il piazzale anche nei punti in cui vige il divieto di sosta come in corrispondenza dell'incrocio che sale verso La Casera. Una criticità segnalata da tempo dai residenti anche per problemi di sicurezza: il transito dei mezzi di soccorso che dovessero intervenire in zona, risulterebbe piuttosto difficoltoso.

L'AUGURIO

Intanto si guarda al cielo con un occhio al termometro: le previsioni non sono confortanti, ma tra oggi e domani qualche cosa dal cielo dovrebbe cadere; l'auspicio è che sia neve, poi se si abbassano le temperature entreranno in funzione anche i cannoni a completare l'opera.