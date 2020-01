​Nevegàl, finalmente è arrivata la neve: si può sciare

Dall'ultimo dell'anno si scia sul Nevegàl. Molti i corsi in programma. Decolla così finalmente la stagione difficile per il Colle. Non tanto per la questione del suo futuro, con gli aspetti più politici legati alla costituzione della New.co, ma più che altro per l'inversione termica e le temperature che faticano a scendere così da rendere complicato l'innevamento artificiale. Gli occhi sono quindi sempre puntati al meteo, dagli addetti ai lavori. «Il 29 dicembre abbiamo capito che potevamo aprire il 31, quindi abbiamo attivato gli impianti che hanno funzionato il più possibile - spiega il direttore dell'Alpe del Nevegàl, Piero Casagrande -. Avendo le temperature a favore abbiamo concentrato gli sforzi, quando torneranno ab abbassarsi ci attiveremo sul raccordo e sulla Coca bassa».

La situazione si fa, ovviamente, più dura per i maestri di sci del Colle, che speravano nella prima settimana di corsi, quella successiva a Natale. Purtroppo le loro aspettative sono state disattese dal tempo. Alessandro Molin, direttore della scuola di sci Nevegal e è pronto a tirarsi su le maniche. «Non potremo certo recuperare i giorni di corsi non fatti, quelli ormai sono persi, ma abbiamo tutto esaurito per i primi giorni dell'anno. Stiamo richiamando i maestri, che la settimana scorsa sono andati a soddisfare altre domande, come dargli torto - sottolinea Molin -. Chiaramente ci sono tanti bambini iscritti e stiamo facendo il possibile affinché vengano tutti soddisfatti. Meno male che le temperature sono scese dal 27 al 29, l'Alpe del Nevegàl ha fatto un mezzo miracolo, innevando in poco tempo il Campo scuola, una pista che è perfetta». Provare per credere. E soprattutto credere alle potenzialità del Colle. «L'Alpe srl ce la sta mettendo tutta ricorda il direttore Piero Casagrande -. La stagione è durissima, dal punto di vista delle temperature. Speriamo in condizioni migliori per gennaio e febbraio». I maestri di sci che, non avendo potuto salutare il 2019 con la tradizionale fiaccolata sulla Coca, l'hanno posticipata al 4 di gennaio. Alle 18 quindi lo spettacolo è garantito, bambini e amanti del Nevegàl sono invitati a presentarsi sul piazzale. Alla fine vin brulè e tè caldo per tutti. Anche gli Amici del Nevegàl offriranno il proprio contributo: il 4 gennaio, alle 20.45, concerto Gospel a cura del Patrizia Mora Choir di Silea (Tv) nel Santuario.

