Pioggia e caldo, sul Nevegal niente neve e cannoni non utilizzabili

BELLUNO - L'inizio della stagione sciistica è appeso a un filo, anzi a una colonnina. Quella del termometro. Se sulle Dolomiti gli impianti girano a pieno regime e le piste sono già affollate, sul Nevegal gli operatori sperano che il meteo regali qualche giorno di vero freddo invernale, così da poter ultimare la preparazione dei tracciati.

TEMPO PERSO

La pioggia e le temperature alte degli ultimi giorni hanno in parte compromesso il lavoro fatto finora. Gli impiantisti sono comunque pronti: basterebbero alcune notti con le temperature rigide per ricominciare a utilizzare i cannoni. E ad aspettare con trepidazione la neve naturale o sparata che sia ci sono anche gli operatori dell'indotto. «Serve il freddo e speriamo che arrivi presto commenta il direttore della scuola sci Nevegal Alessandro Molin-. Noi operatori viviamo male questa attesa perché c'è neve su tutto l'arco alpino, ma qui sono mancate le condizioni per poter avviare la stagione prima di Natale. Poi sappiamo che in pochi giorni tutto può cambiare, ma intanto dobbiamo temporeggiare e far attendere la clientela o portarla altrove».

Si potesse contare su una tecnologia al passo con i tempi, sul Nevegal la situazione sarebbe diversa. Su questo punto Molin è certo: «Avessimo a disposizione impianti di innevamento come quelli dei comprensori delle Dolomiti, la stagione sarebbe già partita dice il direttore -. Con impianti seri, il campo scuola sarebbe sicuramente agibile: quei pochi giorni di freddo che ci sono stati potevano venire sfruttati, cosa impossibile con i mezzi ora a disposizione, poiché abbiamo poca acqua, pochi cannoni e poca corrente. Gli impianti di innevamento qui non sono adeguati. E non è questione di quota: i prossimi giorni probabilmente farà più freddo a Lambioi che al piazzale del Nevegal, ma non si può certo produrre neve in riva al Piave e portarla su». Molin poggia le proprie convinzioni forte di quanto vede in tanti comprensori dell'arco alpino, che frequenta tutto l'anno per la sua attività di allenatore: «Perchè l'investimento sull'innevamento si ripaghi, una pista deve essere pronta in un tempo che va dalle 40 alle 60 ore. Sul Nevegal siamo al doppio di queste ore. Servirebbero più cannoni e più acqua, quindi un bacino di raccolta di almeno 50mila metri cubi d'acqua che noi non abbiamo e che negli altri comprensori hanno. Se hai i cannoni devi avere l'acqua. Sulle Dolomiti, anche se non arriva la neve, a Natale si scia sempre perché hanno investito su impianti adeguati che continuano a migliorare di stagione in stagione».

SUL PIATTO

Investire significa però spendere e sul Nevegal, secondo Molin, bisognerebbe mettere sul piatto almeno 5 milioni di euro. «Il potenziale del Nevegal è altissimo: con la Coca e il Campo Scuola potremmo diventare la palestra di allenamento di tutto il Veneto, con gli operatori che lavorano, producono e a loro volta investono. È però indispensabile un impianto di innevamento al passo con i tempi. Solo così lo sci potrà davvero avere un futuro. Come dicono gli studi della Regione, l'investimento complessivo dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro, 5, 6 dei quali per l'innevamento. Il potenziale per rientrare dei costi in un arco di tempo di 15 anni c'è tutto».

Andrea Ciprian

