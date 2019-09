​Nevegal, l'agonia di una montagna e quell'occasione persa

di Federica Fant

BELLUNO - Per Antonio Prade e l'assessore Paolo Gamba il Nevegàl era visto come un cancro da curare attraverso il progetto Abitare il Nevegàl e il rilancio della stagione estiva. Per Jacopo Massaro e l'assessore Erasmo Santesso una «emorragia» da fermare, in termini di denaro tanto che si scelse di far fallire la Nis, una società che era al 100% pubblica per poi affidarla a dei privati, prima in affitto e poi vendendo gli impianti. «In tutti questi sette anni l'amministrazione o l'Unione...