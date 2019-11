Nevegal, accordo in Regione: 30mila euro per sostenere il rilancio

di Federica Fant

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO Approvato ieri in Consiglio regionale un emendamento a sostegno dell'apertura degli impianti del Nevegàl. Il documento è stato approvato all'unanimità, si parla di 30mila euro intesi come «azioni di supporto alla promozione del turismo nel comprensorio sciistico del Nevegàl». Si tratta della seconda parte di contributi che ammontano in totale a circa 70mila euro, la cifra che era stata richiesta da Palazzo Rosso e per la quale l'assessore regionale al Turismo, Federico Caner, si era...