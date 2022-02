BELLUNO - Le strutture ricettive degli anni d’oro finiscono all’asta. È accaduto con l’hotel Olimpo, che dopo diversi tentativi falliti (si era partiti da oltre 300 mila euro di valore emerso in fase di perizia) è stato venduto qualche mese fa a investitori moldavi che se lo sono aggiudicato per 70mila euro (si partiva da 50mila). Tutto lascia pensare che si giocherà al ribasso anche per l’hotel Olimpo, la struttura in via Col de Gou ai civici n. 339 – 341 - 343, che è all’asta con data fissata per il 12 aprile 2022. Ha un valore di perizia di quasi 3 milioni di euro (2,9 milioni per l’esattezza) ma si parte da una base d’asta 2 milioni 175mila euro e un’offerta minima di 1.631.250,00 euro. Il fabbricato deriva dall’intervento di nuova costruzione avviato nella seconda metà degli anni 1960, e successivamente ampliato negli anni successivi fino a raggiungere l’attuale configurazione, con il rilascio del permesso di abitabilità parziale in data 05/12/1992. Oltre all’hotel ci sono anche dei terreni del Nevegal all’asta. Un appezzamento ad uso agricolo, in via Col de Gou, posto su terreno in declivio, non edificato e lasciato a vegetazione spontanea: valore da perizia € 22.900,00, offerta minima € 12.881,25. Due terreni ricadenti all’interno del gruppo di abitazioni denominato “Villaggio Olimpo”, nell’ambito dell’area turistica prealpina del colle del Nevegal: valore da perizia € 810,00, offerta minima € 455,63.