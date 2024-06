BELLUNO - È stato venduto ieri l'Hotel Olivier del Nevegal. Valutato quasi 3 milioni di euro, dopo diversi tentativi di asta andati deserti era poi stato rimesso in vendita partendo da un prezzo minimo di 344.091,80. La struttura di via Col de Gou sul Nevegàl è stata aggiudicata a 357mila euro ed ora è di proprietà dell'impresa edile Pizzolato Group, azienda trevigiana di Castelfranco Veneto, che se l'è aggiudicato a base d'asta. L'assessore Franco Roccon, cita Galileo Galilei: «È il caso di dire "E pur si muove" esordisce - , malgrado tutte le difficoltà è bene che sul Nevegal qualcosa si faccia. Certo l'impresa dovrà riadattarlo alle esigenze turistiche o strutturali, ma l'edificio si presta a molte situazioni diverse, ad un albergo, una spa ma anche ad un centro di recupero come quello di Motta di Livenza».

PEZZO DI STORIA

L'albergo Olivier ha fatto la storia del Colle. L'attività dei fratelli di Codissago, i fratelli Olivier, sul Nevegal iniziò nel 1961 con la gestione del Bar Sport Cristiania: sì proprio "cristiania", ovvero la tecnica di voltata ed arresto con gli sci, introdotta dagli sciatori norvegesi ed adottata poi in tutto il mondo che si esegue a sci paralleli spostando con dosato avvitamento il peso del corpo verso la punta dello sci che al termine della curva si troverà a valle. La costruzione della prima parte dell'Hotel Olivier porta all'anno 1966. Una struttura all'avanguardia per l'epoca. Richiamati dalla pubblicità che i due fratelli hanno sempre fatto, sono passate per l'albergo molte squadre nazionali di molteplici discipline sportive (che lì facevano i ritiri). Da ricordare quella di rugby, (sport molto in voga in quegli anni) di sci, tiro con l'arco, tuffi e molte altre ancora, ma anche squadre di calcio di serie A: l'Inter arrivò nel 1981, l'anno dopo aver vinto lo scudetto. C'è la foto della squadra davanti all'Hotel con Anastasi, Prohasca, Baresi, Bergomi e l'allenatore Bersellini, poi arrivarono la Fiorentina, il Bologna, la Sampdoria, l'Ascoli, il Verona, le giovanili di Inter e Milan, poi altre squadre di serie B e C senza dimenticare le prime Scuole Calcio che sono nate all'Olivier da una costola del settore giovanile dell'Inter. Da ieri si apre una nuova epoca. Chi vivrà, vedrà.

LA POLITICA

Nel frattempo il Pd di Belluno interviene prendendo spunto dall'ultimo Consiglio comunale in cui «abbiamo rilevato, ancora una volta, come l'Amministrazione comunale non ha in mano un piano concreto per il rilancio del Nevegal interviene il segretario Pd della Città di Belluno - . Il Pd ha a cuore il destino del Colle e dei suoi operatori, e per questo lancia una proposta chiara alla ricerca di un'unità d'intenti». «Esiste infatti l'agenda strategica #progettaNEVEGALdomani, costruita dagli operatori tutti nel 2019 e presentata dagli operatori alla Regione, alla Dmo e al Consorzio Dolomiti Prealpi ancora Noro - . In questo documento, da aggiornare e integrare, apparivano già evidenti le criticità oggi sotto gli occhi di tutti ma soprattutto le potenzialità del Nevegal: il turismo religioso, la vicinanza con il patrimonio Unesco, la sentieristica, l'orto botanico e la possibile convenzione con quello dell'Università di Padova, il collegamento con la Via Alta, l'albergo diffuso, la rete della ristorazione e l'agricoltura. Appariva altresì evidente come la questione degli impianti dovesse essere gestita come elemento strutturale anche per le attività estive. Il nostro appello è che si possa ripartire da quel lavoro, fatto dagli operatori e per gli operatori, per dare al Nevegal delle sicurezze e uscire dalla campagna elettorale perenne».