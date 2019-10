​Nevegal, la montagna dei veneti ancora in bilico: si torna in aula

di Federica Fant

BELLUNO É passata la metà di ottobre e fra una decina di giorni il Consiglio comunale tornerà a riunirsi. Potrebbe essere quella la sede in cui il sindaco Jacopo Massaro annuncerà la costituzione della nuova società che dovrebbe gestire gli impianti del Colle, seppur a ranghi ridotti. Oppure, a sorpresa, ma non sembra nelle sue intenzioni, rivedere la posizione del Comune e mettere in mani pubbliche gli impianti per un anno. Intanto ieri è stata nominata presidente della Commissione speciale per il Nevegàl, Maria Filippin, che sostituisce Franco Roccon dimesso con polemiche nello scorso Consiglio comunale. E quel 27 settembre, le minoranze lanciarono al Comune un'idea subito scartata, ma ora potrebbe essere riconsiderata. Fu proprio Roccon a presentare l'ordine del giorno sulla situazione del Nevegàl, i cui impianti saranno gestiti in forma pubblico-privata in attesa di un rilancio definitivo.