La carica dei 1000 per il Nevegal: «Senza il nostro colle anche Belluno muore»

di Alessia Trentin

BELLUNO Il sogno va avanti. Cuore oltre l'ostacolo, ombrello alla mano, k-way e cappellino: gli slogan a favore del Nevegal sono stati più forti della pioggia. Cadeva battente, ieri mattina, la pioggia sul capoluogo ma un migliaio di persone non si sono lasciate scoraggiare dal maltempo e sono arrivate puntuali all'appuntamento delle 10.30 in stazione, decretando il successo della manifestazione organizzata dagli operatori a favore del Colle. La chiusura degli impianti, ieri, faceva un po' meno paura tanta era la soddisfazione e l'orgoglio per esserci riusciti, a unire la città e la pianura attorno alla grande questione del Colle.