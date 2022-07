BELLUNO - Vola l'estate in Nevegàl, la seggiovia lavora a pieno ritmo nelle domeniche d'estate. Molto gettonati i percorsi tematici e le piste da e-bike. Novità sul bando di gestione degli impianti. Oltre 200 gli utenti nella sola mattinata di ieri. Ma la novità sostanziale arriva da Palazzo Rosso: entro Natale si presume di definire il bando con il quale verrà identificato il gestore degli impianti per i prossimi dodici anni. Se ne è parlato per diverso tempo, questa volta l'amministrazione di Oscar De Pellegrin è determinata a mostrare concretezza già nei prossimi mesi autunnali. Sono le parole dell'assessore al Nevegàl, Franco Roccon a spiegare quale sia la situazione contingente.

Il bando

«La cosa più delicata, parlando del Colle, oltre all'idea di costituire una frazione di fatto è che in questo momento si sta definendo il famoso bando per la cessione nell'impiantistica del Nevegàl e stiamo affinando alcune cose anche con i consulenti - spiega l'assessore -. Naturalmente i ritardi accumulati sono notevoli, noi cercheremo di ottimizzare il tempo anche con l'emissione della gara, che sarà una gara di concessione a dodici anni e, naturalmente essendo una gara anche un po' particolare, avviata in termini particolari, deve trovare riscontro con la sua stazione appaltante di Vicenza». L'amministrazione si sta impegnando ad accorciare il termine dei 35 giorni che le era stato concesso da chi l'ha preceduta. «Sentirò la prossima settimana la stazione appaltante per determinare un po' un percorso, dal momento che abbiamo chiuso con tutti gli aspetti peritali di quella che è la valutazione. Poi usciremo con il bando. La nostra speranza è di chiudere e consegnare gli aspetti importanti ad un futuro del Colle un po' diverso da quello che è stato fino ad adesso entro Natale».

L'inverno è alle porte

La società Nevegàl 2021 si sta già organizzando per la prossima stagione invernale. Il presidente Alessandro Molin, infatti, fa sapere di essere già all'opera, «ne abbiamo già parlato con l'assessore, quando è venuto in Nevegàl due settimane fa, quando gli abbiamo mostrato il sedime del bacino idrico alla Grava e altri aspetti. Rassicuro gli utenti che Nevegàl 2021 gestirà anche la fase transitoria». I grandi investimenti, non essendoci ancora il bando di gestione, rimangono purtroppo al palo. Ma anche qui si alza una richiesta della società. «Per quanto riguarda l'investimento per l'impianto della pista Erte ne abbiamo discusso con gli assessori Franco Roccon e Paolo Luciani, domandando loro di intervenire (se possibile) con la Regione per darci più tempo e sostare il contributo di un anno. Una volta che c'è il bando di gestione e la situazione è chiara, ad aprile si potrebbe partire con le Erte». Una pista, oltre che bellissima, importante per far aumentare i percorsi del comprensorio. La società che gestisce il Colle, formata da Molin, Massimo Slaviero, Lionello Gorza e Roberto Pierobon sta dando il massimo. Dopo i numeri della stagione invernale, molto buoni, sa tenendo alti i valori dell'estate: «Solo ieri mattina (sabato per chi legge, ndr) hanno usufruito degli impianti 200 utenti - fa sapere Alessandro Molin -. Siamo soddisfatti. Le manutenzioni estive e i collaudi sono a posto, abbiamo terminato l'intervento in sala pompe, stiamo lavorando in pieno per essere pronti all'inverno. Ad ottobre partirà la campagna promozionale che comincerà già il prossimo mese, qui sul Colle». La terza domenica del Nevegàl, viste le presenze, premia la visione delle due piste da e-bike: quella della Faverghera è in fase di ultimazione, mentre quella del Col dei Pez è usufruibile da tempo. Molte persone raggiungono le creste a piedi, ma parecchi scelgono i due percorsi tematici: quello della Panchina del Nevegal e quello del Bancone panoramico, per i quali si utilizza la seggiovia.