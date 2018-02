Nevica in Veneto sulle Dolomiti e le Prealpi. Pericolo valanghe

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiarato da stasera la fase operativa di attenzione per rischio valanghe. Le nevicate verificatesi nelle ultime ore su Dolomiti e Prealpi ha determinato apporti medi di 15-25 centimetri di neve fresca, nello Zoldano e nelle prealpi vicentine occidentali. Il pericolo di valanghe è moderato (grado 2).



Si potranno verificare, lungo i percorsi abituali e sui versanti in tutte le esposizioni, distacchi spontanei di piccole e medie valanghe di neve a debole coesione. Alle quote elevate distacchi provocati di lastroni soffici sono possibili localmente anche con debole sovraccarico. Lo stato di attenzione - rileva il centro regionale - è riconfigurabile a livello locale in stato di preallarme o allarme, in presenza di particolari e non prevedibili situazioni di emergenza.



L'episodio nevoso che si è verificato sulla montagna veneta ha determinato infatti apporti medi di 15-25 cm., nello Zoldano e nelle prealpi vicentine occidentali. Ulteriori nevicate sono infatti previste per domani.

