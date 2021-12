Nuove nevicate nelle ultime 24 ore: manto fino a 90 centimetri in alcune zone

BELLUNO - Nuove nevicate hanno interessato la montagna veneta, soprattutto l'area Dolomitica, nelle ultime 24 ore. Nelle stazioni in quota, come Ra Vales, sulle Tofane, sopra Cortina,, il manto accumulato sfiora i 90 centimetri. Le ultime precipitazioni, secondo il bollettino del centro Arpav di Arabba, hanno interessato in particolare le Dolomiti settentrionali, con accumuli di neve fresca dai 15 ai 25 centimetri. Nuova spolverata bianca (6 cm) anche a Cortina d'Ampezzo.

Il monte Civetta fotografato oggi dalla Val Zoldana