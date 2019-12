Strade innevate: incidenti a raffica, anche per i bus. E il sale?

di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO Incidenti a raffica, code, ritardi, strade quasi come piste da sci. La giornata della prima neve della stagione a Belluno non è andata proprio come dovrebbe in una città ai piedi della montagna, dove le precipitazioni nevose non dovrebbero essere un'emergenza ma una routine. Ad avere la peggio le corriere Dolomitibus: 6 incidenti in poche ore, fortunatamente senza feriti, ma con gravi danni ai mezzi. GLI INCIDENTI«Era da tanto che non succedeva - afferma il presidente Dolomitibus, Andrea Biasiotto - le...