Emergenza neve sulle strade: tir bloccati. Alemagna in tilt. Notte di blackout a Borca e Cortina

BELLUNO - Altra giornata di passione oggi, 3 marzo, sul fronte viabilità per l'emergenza neve (LEGGI COSA E' SUCCESSO IERI). Dopo una notte di blackout in zona Borca e Cortina, per piante finite sui cavi della media tensione, stamane al risveglio gli abitanti hanno trovato i "soliti" tir bloccati nella neve e strade chiuse. I vigili del fuco stanno lavorando ler il recupero di un camion bloccato a Cortina, di fronte all'hotel Ampezzo, e per un altro mezzo pesante in difficoltà a Fiames.

Oltre alle strade sui passi Dolomitici, che restano chiuse, come disposto ieri, c'è stata l'ulteriore chiusura tra Cortina e Misurina della statale 49 Misurin-Carbonin, sempre per neve, e a Belluno quella di via Miari, dove è scesa una frana.

Ultimo aggiornamento: 12:56

