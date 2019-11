© RIPRODUZIONE RISERVATA

Interventi dei vigili del fuoco questa mattina in particolare tra le 9 e le 10,30 in diverse località della provincia di Belluno. Le raffiche di vento hanno interessato in particolar modo l'area del Feltrino e quella del Comelico dove i pompieri sono intervenuti per il taglio piante. Un blackout ha colpito in mattinata ilin Comune di Belluno dove alcune utenze sono rimaste senza corrente elettrica. Il limite della neve si è alzato e piove fino almeno ai 1.800 metri di altitudine. Secondo le previsioni meteo la situazione potrebbe peggiorare dopo le 15 quando sono attese forti raffiche di vento. Per monitorare le condizioni meteo e in particolar modo lo stato dei corsi d'acqua,attualmente è in corso un vertice in Prefettura. Convocati dal prefetto Francesco Esposito tecnici e amministratori. Viste le avverse condizioni meteorologiche le partite di calcio da quelle giovanili fino alla seconda nel fine settimana non si giocheranno. Per le altre categorie il Comitato regionale Figc deciderà in giornata.