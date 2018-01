© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Rischio valanghe sui passi dell'. Le seppur deboli nevivate in corso al di sopra dei 1900 metri, hanno indotto Veneto Strade a chiudere dalle 22 i seguenti passi:, fino al confine con la provincia di Bolzano;(fino alla località ponte Vauz);raccomanda di prestare particolare attenzione per la possibile presenza di tratti ghiacciati nelle zone più fredde e ricorda che per tutti i tratti stradali in gestione alla società regionale vige l’obbligo per tutti i veicoli di circolare muniti di pneuumatici invernali conformi alle disposizioni normative in materia, oppure di avere a bordo catene da neve o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario.