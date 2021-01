Emergenza neve nel Bellunese: tetti a rischio crollo, famiglia isolata, cane finisce nel burrone

Sono oltre 200 gli interventi già effettuati dai vigili del fuoco dall’inizio dell’emergenza neve nella provincia di Belluno. Oltre 80 in attesa di essere eseguiti.

Le squadre dei vigili del fuoco permanenti e volontari con il rinforzo di personale e mezzi provenienti dagli altri comandi del Veneto dalla Lombardia e dal Trentino Alto Adige con circa 50 operatori, stanno operando principalmente per alleviare le difficoltà dei residenti per le abbondanti precipitazioni. Le operazioni vengono fatte sui tetti per sgravare il peso della neve e liberare i comignoli per evitare il blocco delle caldaie ed evitare cadute di accumuli di neve, che possono causare danni. Altri interventi per liberare le strade con le frese e raggiungere posti isolati. Questa mattina una famiglia isolata in Valle Seren del Grappa è stata raggiunta con il gatto delle nevi ed evacuata.

Tra i numerosi interventi, la notte scorsa, anche il salvataggio di Miele un cane caduto in una scarpata di oltre 50 metri, nel greto del torrente Gavon in località Caviola, nel comune di Falcade. L’animale era con il suo padrone nei pressi dell’abitazione quando forse incuriosito da qualcosa è caduto nel burrone. I pompieri arrivati da Agordo, hanno effettuato una calata riuscendo a raggiungere Miele un meticcio di 14 anni. L’animale è stata assicurato all’interno del proprio portantino e recuperato con il vigile del fuoco. Miele in buono stato, grazie alla neve che attutito la caduta, è stato subito accudito dai felici proprietari, sollevati per lo scampato pericolo. Le operazione di soccorso della squadra dei vigili del fuoco sono terminate a mezzanotte circa.

Ultimo aggiornamento: 14:56

