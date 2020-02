Torna la neve sulle montagne: impianti presi d'assalto dai vacanzieri "forzati"

BELLUNO - Dopo mesi di attesa, la neve è finalmente tornata sulle montagne di tutto l'arco Dolomitico con nevicate che hanno raggiunto in quota anche i 30 centimetri.

Code e piste prese d'assalto in Val di Zoldo (vedi foto) ma anche il Friuli gongola. Tante famiglie hanno raggiunto gli impianti grazie alle vacanze forzate provocate dalla chiusra delle scuole e di molte aziende a causa dell'emergenza Coronavirus.



ECCO GLI EVENTI

A Sauris: domenica 1. marzo alle 10 Caccia al tesoro Saurana. Appuntamento All'ufficio turistico di Sauris di Sotto.

Forni di Sopra: oggi 28 febbraio e il 4 marzo dalle 18 alle 20 nel centro di sci di fondo, corsi di sci di fondo in notturna con i maestri della Scuola di Sci.

Domenica 1-3 alle 9.30 ciaspolata Le domeniche d'inverno. Escursione semplice aperta a tutti. Appuntamento nell'Infopoint di Forni di Sopra.

Val Bartolo: oggi alle 17.30 Snow fat bike, escursione in bici con le gomme da neve accompagnati da istruttore Ami bike. Ritrovo in Val Bartolo.

Sella Nevea: domenica alle 8.30 sci alpinismo con guida alpina.

Zoncolan: domani, alle 9, escursione con le ciaspole dal Monte Zoncolan a Malga Marmorean. Ultimo aggiornamento: 12:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA