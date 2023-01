Forti nevicate e raffiche di neve: chiusi passo Giau, Val Parola e Cima Grappa

BELLUNO - Forti nevicate e raffiche di vento in montagna, disagi alla viabilità. Veneto Strade ha comunicato che sono in corso nevicate oltre gli 800 metri di quota con vento forte sui passi. Il maltempo ha reso necessaria la chiusura del S.P. 24 “del passo Val Parola” dalla progressiva km 0+000 (Passo Falzarego) al km 5+217

(confine Provincia di Bolzano), Cima Grappa, S.P. 149 “di Cima Grappa” dalla progressiva km 0+000 al km 2+800 (località Cima Grappa) e Passo Giau, S.P. 638 “del passo Giau” dalla progressiva km 0+000 (località Pocol) al km 18+900 (località bivio

Posalf).

Veneto Strade raccomanda anche di prestare particolare attenzione per la presenza di mezzi sgombraneve in azione e, per transitare sui passi, ha consigliato di avere al seguito le catene da neve da montare sul veicolo in caso di necessità.