Nevicata nella notte, le montagne si svegliano con dieci centimetri di neve fresca

Nevica sulla Marmolada. Da un po di giorni l'estate sta regalando la neve sulle montagne che abbracciano le province di Trento e di Belluno. Nella notte la temperatura è scesa a - 6 gradi e la neve non è mancata. Ben 10 centimetri sono infatti caduti sulle montagne.«Per essere il 15 di luglio fa davvero fresco - spiega Carlo Budel, dal Rifugio Capanna Punta Penia sopra Canazei (Trento) - ha nevicato anche stanotte. Quando sono uscito per vedere la neve ho visto il metro che avevo lasciato fuori coperto da 10 centimetri di neve. È davvero una bella estate». Come dargli torto, dal momento che lo spettacolo immortalato da Budel è davvero unico. Non è però una novità la nevicata estiva. Il 25 giugno del 2018 lo stesso rifugio era stato sommerso da una bufera di neve. Intanto Burel continua a postare video e foto con tanto di strudel e moka del caffè appoggiata su una tavola imbiancata: davvero uno spettacolo unico!



Ultimo aggiornamento: 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA